Mersin Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 32-33 derece seviyelerinde olacak. Gece sıcaklığı ise 23-24 derece arasında gerçekleşecek. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında olacak. UV endeksi 8 olarak tahmin ediliyor. Bu durum, güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Bugünkü hava durumu, Mersin'de güneşli bir gün geçireceğimizi işaret ediyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmak için bazı önlemler alması önerilir. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su tüketilmesi, vücudun susuz kalmaması açısından gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi gününde hava sıcaklıklarının 33-34 derece olması bekleniyor. 9 Ağustos Pazar günü de sıcaklıkların 33-34 derece arasında olması öngörülüyor. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 33-34 derece seviyelerine ulaşacak. Bu sıcaklıklar, Mersin'de tipik yaz koşullarını yansıtmaktadır.

Bu dönemde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Gölge alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak akıllıca olacaktır. Sıcak havalarda düzenli aralıklarla su içmeye dikkat edilmelidir.

Mersin'de 7 Ağustos 2026 Cuma günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.