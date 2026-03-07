Mersin Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu, hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 - 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 11 - 13 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 10 - 16 kilometre olacak. Nem oranı %69 - %81 arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınızda yağmurluk bulundurmanız faydalı olacak. Kat kat giyinmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Önlemler alarak rüzgarın etkisini azaltmak gerekecek.

8 - 10 Mart 2026 tarihleri arasında hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. 8 Mart Pazar günü sıcaklık 14 - 15 derece arasında bekleniyor. 9 Mart Pazartesi günü 15 - 16 dereceye çıkacak. 10 Mart Salı günü ise 17 - 18 derece civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 10 - 14 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %65 - %75 arasında seyredecek. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir.

