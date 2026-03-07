HABER

Mersin Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 7 Mart 2026 Cumartesi günü hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 13-15 derece arasında seyredecek. Akşam serinliği 11-13 dereceyi bulacak. 8-10 Mart tarihlerinde ise hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Bu süreçte sıcaklık 14-18 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarına uygun giyinmek ve önlemler almak büyük önem taşıyor.

Seray Yalçın

Mersin'de 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu, hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 - 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 11 - 13 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 10 - 16 kilometre olacak. Nem oranı %69 - %81 arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınızda yağmurluk bulundurmanız faydalı olacak. Kat kat giyinmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Önlemler alarak rüzgarın etkisini azaltmak gerekecek.

8 - 10 Mart 2026 tarihleri arasında hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. 8 Mart Pazar günü sıcaklık 14 - 15 derece arasında bekleniyor. 9 Mart Pazartesi günü 15 - 16 dereceye çıkacak. 10 Mart Salı günü ise 17 - 18 derece civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 10 - 14 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %65 - %75 arasında seyredecek. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir.

Mersin'de 7 Mart 2026 Cumartesi günü hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarına uygun önlemler almak önemlidir. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

