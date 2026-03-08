HABER

Mersin Hava Durumu! 08 Mart Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu, Akdeniz ikliminin özelliklerini yansıtacak. Güneşli ve ılıman havada sıcaklık 14-20 derece arasında değişecek. Sabah 6-9 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 15-20 dereceye yükselecek. Akşam ise 10-13 derece olarak devam edecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %65-%83 arasında değişecek. Hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer sunacak.

Simay Özmen

Mersin'de 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu, Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtacak. Hava güneşli ve ılıman olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 - 20 derece arasında değişecek. Sabah sıcaklığı 6 - 9 derece civarında olacak. Bu nedenle hafif bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde sıcaklık 15 - 20 dereceye yükselecek. Bu, rahat bir gün geçirmenize olanak tanıyacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 - 13 derece arasında seyredecek. Akşam planlarınız için bir kat daha giysi almanızda fayda var.

Rüzgar sabah saatlerinde 6 km/s hızla esecek. Öğle ve akşam saatlerinde rüzgarın hızı 9 - 14 km/s olacak. Bu hızdaki rüzgarlar sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir. Nem oranı ise gün boyunca %65 - %83 arasında değişecek. Bu, hava koşullarının genel olarak rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Mersin hava durumu 9 Mart Pazartesi günü 7 - 15 derece aralığında olacak. 10 Mart Salı günü sıcaklık 8 - 17 dereceye yükselecek. 11 Mart Çarşamba günü ise sıcaklık 10 - 18 derece olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli devam edecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için sabah ve akşam hafif bir mont veya ceket almanız önerilir. Öğle saatlerinde rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarın hafif olacağı düşünüldüğünde ek önlemler almanıza gerek olmayacaktır. Gün boyunca güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Deniz kenarında yürüyüş yapabilir veya parklarda vakit geçirebilirsiniz.

Mersin'de 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayın. Keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün olacaktır.

