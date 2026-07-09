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Mersin Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 9 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 31 derece sıcaklıkla geçecek. Gece sıcaklıkları 23-24 derece arasında seyredecek. 10 Temmuz Cuma günü de benzer sıcaklıklar ve yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Mersin'de yaz mevsimi devam ederken, güneş ışınlarının etkili olması nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşıyor. Ani yağışlara karşı şemsiye bulundurmakta fayda var.

Mersin Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mersin'de, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 31 derece olarak bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 23 - 24 derece arasında seyredecek. Bu durum, Mersin hava durumu açısından tipik bir yaz günüdür.

10 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklıklarının 31 derece civarında olması öngörülüyor. Yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel. 11 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklıkların 32 derece civarında olması bekleniyor. Güneşli bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor. 12 Temmuz Pazar günü, 32 derece sıcaklık ve güneşli hava bekleniyor. Bu tahminler, Mersin'de yaz havasının devam edeceğini gösteriyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda olmak önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için dikkatli olunmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek sağlık sorunlarını önleyebilir. Ani sağanak yağışlarının etkili olabileceği unutulmamalıdır. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda fayda vardır.

Mersin'de bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki tahminler, yaz mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Sıcak ve nemli hava koşullarına karşı önlemler alarak, yaz günlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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