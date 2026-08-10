Mersin Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 24 derece civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, Mersin'in tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 35 dereceye yükselecek. 12 Ağustos Çarşamba ve 13 Ağustos Perşembe günlerinde sıcaklık 34 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Bol su tüketimi gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Ayrıca güneş koruyucu ürünlerin uygulanması sağlığınızı koruyacak.

Aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmek için ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Düzenli aralıklarla serin ortamlarda dinlenmek önerilmektedir. Mersin'de bu hafta boyunca sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.