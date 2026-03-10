Mersin Hava Durumu! 10 Mart Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 10 Mart 2026 Salı günü güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 17 ile 18 derece arasında olacak. Bu sıcaklık derece Mersin hava durumu açısından keyifli bir gün sunuyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 ile 10 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16 ile 17 derece seviyelerine yükselecek. Nem oranı %65 ile %75 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı saatte 10 ile 14 kilometre arasında olacak. Bu koşullar dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sağlayacak.

11 Mart Çarşamba günü hava sıcaklığı 18 ile 19 derece civarında olacak. 12 Mart Perşembe günü hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Bu gün sıcaklıklar 15 ile 16 derece arasında yer alacak. 13 Mart Cuma günü hava sıcaklığı yine 15 ile 16 derece seviyelerinde kalacak. Ayrıca, hafif yağmurlu bir hava koşulunun etkili olacağı düşünülüyor. Hava bu dönemde genel olarak ılıman ve güneşli olacak.

Dışarıda vakit geçirirken sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca yanınızda yağmurluk bulundurmanız iyi bir önlem olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun önlemlerin alınması önemlidir.

Sonuç olarak Mersin'de 10 Mart 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken hava koşullarına uygun önlemler alarak konforlu bir gün geçirebilirsiniz.