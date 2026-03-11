Mersin Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 11 Mart 2026, Çarşamba. Mersin'de hava durumu keyifli görünüyor. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 18 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 12 Mart Perşembe günü sıcaklık 9 ile 19 derece arasında olacak. Yine bol güneş ışığı görülecek. 13 Mart Cuma günü 10 ile 19 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 14 Mart Cumartesi günü ise sıcaklık 11 ile 19 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava beklentisi var.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Mersin'de 11 Mart 2026 ve sonraki günlerde hava durumu güzel geçecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.