Mersin Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %57 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:34, gün batımı saati 18:16 olarak öngörülüyor.

Mersin'in hava durumu önümüzdeki günlerde değişecek. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklık 9 ile 14 derece arasında olacak. Hava koşulları kapalı ve bulutlu kalacak. 13 Şubat Cuma günü ise sıcaklık 10 ile 15 derece arasında değişecek. Yer yer şiddetli yağmur bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 11 ile 17 derece arasında olacak. Bulutların arasından güneş ara ara görünecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Mümkünse açık alanlardan uzak durulması öneriliyor. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporları takip edilmeli. Gerekli önlemleri almak önemlidir.