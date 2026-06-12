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Mersin Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 20 ile 27 derece arasında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın güney yönünden esmesi ve nem oranının yüksek olması, hava hissiyatını etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürerken, dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak önem taşıyor. Planlarınızı esnek tutmanızda fayda var.

Mersin Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mersin'de hava durumu, 12 Haziran 2026 Cuma günü değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 20 ile 27 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Dışarı çıkmadan önce yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Rüzgarın güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu da hava koşullarının değişken olmasına neden olabilir. Nem oranı gün boyunca %66 ile %80 arasında değişecek. Yüksek nem, hava hissiyatını etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 13 Haziran Cumartesi günü, bölgenin bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 25 derece arasında olacak. 14 Haziran Pazar günü, yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 19 ile 25 derece arasında değişecek. 15 Haziran Pazartesi günü ise sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 27 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Plan yaparken esnek olmanızda fayda var. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olacağı unutulmamalı. Buna göre giyinmek, gün boyunca daha rahat hissetmenize katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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