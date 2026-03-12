HABER

Mersin Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 12 Mart 2026 tarihinde hava koşulları güneşli ve açık olacak. Sıcaklıklar 19-20 dereceyi bulacak. Eşit sıcaklık aralığı 10-11 derece arasında değişecek. Hafif rüzgar kuzeyden esecek. Yaklaşan günlerde benzer hava durumu sürecek. 14 Mart Cumartesi günü bulutlu hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun günler, bunu göz önünde bulundurarak hazırlık yapmak faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Mersin'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava koşulları elverişli olacak. Hava güneşli ve açık. En yüksek sıcaklık 19 - 20 derece civarında. En düşük sıcaklık ise 10 - 11 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeyden hafif esecek. Hızı saatte 12 - 17 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %25 - %50 arasında değişim gösterecek. Dışarıda vakit geçirmek için bu gün ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma günü hava yine açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 19 - 20 derece olacak. En düşük sıcaklık ise 10 - 11 derece arasında seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü hava bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 17 - 18 derece Civarı. En düşük sıcaklık 10 - 11 derece arasında tahmin ediliyor. 15 Mart Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 16 - 17 derece aralığında. En düşük sıcaklık ise 7 - 8 derece seviyesinde olacak. Genel olarak hava koşulları ılıman ve yağışsız kalacak.

Bu güzel havada açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu yüzden kat kat giyinmeniz faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir önlem. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önemlidir. Özellikle 14 Mart Cumartesi günü hava bulutlu ve hafif yağışlı olabilir. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmakta fayda var.

Genel olarak Mersin'de hava koşulları ılıman ve yağışsız seyredecek. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet seçimi ve hazırlık yapmakta fayda var.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
