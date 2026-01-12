HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 12 Ocak Pazartesi günü, şiddetli yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı gündüz 14°C, gece ise 9°C olarak ölçülecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızı 15-19 kilometre arasında değişecek. %80 seviyesindeki nem oranı, dışarıda vakit geçirenler için dikkatli olmayı zorunlu kılıyor. Özelikle su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları biraz daha sakinleşecek. Bu durum gününüzü konforlu hale getirebilir.

Mersin Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 12 Ocak Pazartesi 2026'da Mersin'de hava durumu şiddetli yağmurlu ve serin. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 14°C. Gece ise sıcaklık 9°C civarında. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15-19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80 civarında olacak.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Su geçirmez giysiler ve sağlam ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli olmak, güvenliğiniz için gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Ocak Salı günü parçalı az bulutlu bir hava bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü ise yine parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14°C, gece ise 8°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Nem oranı yine %80 civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve sağlam ayakkabılar giymek, konforunuzu artırır.

Mersin'de 12 Ocak Pazartesi günü şiddetli yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakin olacak. Her durumda, hava durumuna uygun hazırlık yaparak gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kar yağışı başladı!İstanbul'da kar yağışı başladı!
Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.