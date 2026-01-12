Mersin Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ocak Pazartesi 2026'da Mersin'de hava durumu şiddetli yağmurlu ve serin. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 14°C. Gece ise sıcaklık 9°C civarında. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15-19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80 civarında olacak.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Su geçirmez giysiler ve sağlam ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli olmak, güvenliğiniz için gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Ocak Salı günü parçalı az bulutlu bir hava bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü ise yine parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14°C, gece ise 8°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Nem oranı yine %80 civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve sağlam ayakkabılar giymek, konforunuzu artırır.

Mersin'de 12 Ocak Pazartesi günü şiddetli yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakin olacak. Her durumda, hava durumuna uygun hazırlık yaparak gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.