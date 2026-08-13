Mersin Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü, Mersin'de hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz hava sıcaklığı 33 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 23 dereceye düşecek. Nem oranı %60 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı ise 17 km/saat civarında esiyor. Bu hava koşulları öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Özellikle dışarıda vakit geçirenler için.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Ağustos Cuma günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 32 derece civarında seyredecek. 15 ve 16 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 32-30 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 22-23 derece civarında kalacak.

Bu dönemde, güneşe maruz kalmaktan öğle saatlerinde kaçınmak önemli. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Ani sağanaklara karşı hazırlıklı olmak için şemsiye bulundurmanızda yarar var.