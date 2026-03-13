Mersin Hava Durumu! 13 Mart Cuma Mersin hava durumu nasıl?

13 Mart 2026 Cuma günü Mersin’de hava durumu genellikle güneşli olacak. İklim ılımandır. Gündüz hava sıcaklığı 18 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 11 ile 14 derece arasında değişecektir. Rüzgar hızı 16 ile 20 kilometre/saat arasında olacaktır. Rüzgar güneybatıdan esecektir. Nem oranı %78 ile %84 arasında olacaktır. Bu koşullar, Mersin için keyifli bir gün sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. 14 Mart Cumartesi günü yer yer sağanaklar beklenmektedir. Hava sıcaklığı 14 ile 10 derece arasında olacaktır. 15 Mart Pazar günü, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklığı 15 ile 8 derece arasında değişecektir. 16 Mart Pazartesi günü sağanak yağışlar beklenmektedir. Hava sıcaklığı 16 ile 8 derece civarında olacaktır. Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca, planlama yaparken olası yağışları göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Mersin’de 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu açık hava etkinlikleri için iyi bir gün sunmaktadır. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken buna göre hazırlıklı olmanız önemlidir.