HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 13 Mart Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin’de 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz hava sıcaklığı 18 dereceye ulaşırken, gece sıcaklığı 11 derece civarında olacaktır. Hissedilen sıcaklık 11 ile 14 derece arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Ancak, 14 Mart Cumartesi itibarıyla sağanak yağışlar bekleniyor. Bu süreçte hava koşullarına dikkat ederek planlama yapmak önemlidir.

Mersin Hava Durumu! 13 Mart Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

13 Mart 2026 Cuma günü Mersin’de hava durumu genellikle güneşli olacak. İklim ılımandır. Gündüz hava sıcaklığı 18 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 11 ile 14 derece arasında değişecektir. Rüzgar hızı 16 ile 20 kilometre/saat arasında olacaktır. Rüzgar güneybatıdan esecektir. Nem oranı %78 ile %84 arasında olacaktır. Bu koşullar, Mersin için keyifli bir gün sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. 14 Mart Cumartesi günü yer yer sağanaklar beklenmektedir. Hava sıcaklığı 14 ile 10 derece arasında olacaktır. 15 Mart Pazar günü, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklığı 15 ile 8 derece arasında değişecektir. 16 Mart Pazartesi günü sağanak yağışlar beklenmektedir. Hava sıcaklığı 16 ile 8 derece civarında olacaktır. Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca, planlama yaparken olası yağışları göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Mersin’de 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu açık hava etkinlikleri için iyi bir gün sunmaktadır. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken buna göre hazırlıklı olmanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşta 14. gün! ABD uçağı Irak'ta düştü... Savaşta 14. gün! ABD uçağı Irak'ta düştü...
AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildiAFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.