Mersin Hava Durumu! 13 Ocak Salı Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Mersin'de hava durumu kış mevsimi özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 12 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava hakim görünmekte. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava koşulları sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye inerek parçalı bulutlu olacak. Rüzgarlar sabah saatlerinde kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte 9 kilometre. Gündüz saatlerinde güneybatı yönünden esse de saatte 12 kilometre hızla esecek. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hız saatte 7 kilometre olacak. Gece saatlerinde yine kuzeybatı yönünden esmeye devam edecek. Nem oranı gün boyunca %64 ile %72 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu kısmi güneşli ve daha serin olacak. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında olacak. Açık bir hava hakim olacak. 16 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında değişecek. Açık bir hava devam edecek.

Bu dönemde hafif yağışlar etkili olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde hava soğuyacak. Korunmak için uygun kıyafetler giymelisiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgar etkisiyle sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Elektronik cihazlarınızı korumak için önlemler almanız akıllıca olacaktır.

Sonuç olarak, Mersin'de 13 Ocak 2026 Salı günü hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha serinleşecek. Açık hava koşulları hakim olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanız açısından önemlidir.