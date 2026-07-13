Mersin Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu bugün oldukça sıcak ve güneşli olacak. 13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için sıcaklık gündüz 32 - 33 derece aralığında olacak. Gece sıcaklık ise 23 - 24 derece arasında tahmin ediliyor. Genel olarak hava güneşli kalacak. Yağış ihtimali oldukça düşük.

14 Temmuz Salı günü sıcaklık 32 - 33 derece civarında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 33 - 34 dereceye çıkması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mersin'in Akdeniz ikliminin Temmuz ayı değerlerine yakındır.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renk giysiler tercih etmek gerekmektedir. Aşırı ısınmayı önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için yararlı olacaktır.

Mersin'deki hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havaya uygun önlemler alarak dışarıda daha sağlıklı vakit geçirmek mümkündür.