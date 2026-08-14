Mersin Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve nemli geçecektir. Yazın tipik özelliklerini gösterecek. Gündüz hava sıcaklığı 32-34 derece civarında olacaktır. Akdeniz ikliminin etkisiyle bu sıcaklıklar sık görülmektedir. Gece sıcaklıklarının 25-27 derece arasında olması beklenmektedir.

Bugün hava genellikle açık ve güneşli. Ancak öğleden sonra bazı bölgelerde kısa süreli sağanaklar olabilir. Bu yağışlar özellikle akşam saatlerinde etkili hale gelebilir. Rüzgar güneybatıdan orta şiddetle esecektir.

15-17 Ağustos tarihlerinde hava durumu benzer şekilde sıcak ve nemli kalacaktır. 15 Ağustos Cumartesi, kısa süreli sağanaklar görülmesi muhtemeldir. 16 Ağustos Pazar günü bir veya iki kısa sağanak beklentisi vardır. 17 Ağustos Pazartesi günü yer yer sağanakların görülmesi olasıdır. Gündüz sıcaklıkları 31-32 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları 22-24 derece arasında kalacaktır.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca akşam saatlerinde ani sağanaklar etkili olabilir. Şemsiye veya su geçirmeyen giysiler bulundurmak yararlı olacaktır.

Mersin'de 14 Ağustos 2026 Cuma günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve nemli olacak. Zaman zaman kısa süreli yağışlar görülebilir. Uygun önlemler alarak dışarıda vakit geçirmek daha konforlu hale getirilebilir.