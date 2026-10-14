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Mersin Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 14 Ekim Çarşamba günü hava durumu, 19 ila 22 derece arasında değişen sıcaklıklarla dengeli bir seyir izliyor. Güneşli ve hafif rüzgarlı bu gün, açık hava etkinlikleri için ideal fırsatlar sunuyor. Mevsim geçişinin etkileri hissedilirken, ani değişikliklere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 18 ile 21 derece aralığına düşecek ve hafif yağışlar bekleniyor. Hava koşullarını takip ederek, dışarıda keyifli anlar geçirebilirsiniz.

Mersin Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

14 Ekim Çarşamba 2026 günü Mersin'de hava durumu dengeli bir seyir izliyor. Sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında değişiklik gösteriyor. Güneş açıyor ve hafif bir rüzgar var. Mersin’de, Akdeniz ikliminin tadını çıkarmak mümkün. Mevsim geçişlerine özgü özellikler hissediliyor. Bugün gökyüzü hafif bulutlu. Hava koşulları ise ılıman. Mersin, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Gün içinde sıcaklık düşüşleri ve yükselişleri olabilir. Dışarı çıkarken katmanlı ve rahat kıyafetler giymek akıllıca olacaktır. Sonbaharın etkisi belli. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Cuma günü sıcaklık tahmini 18 ile 21 derece arasında. Bu günlerde hafif yağış bekleniyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken ani hava değişikliklerine dikkat etmekte fayda var. Mersin, serin bir rüzgarla sizi karşılayacak.

Havanın değişkenliği, dışarıda yapılacak aktiviteleri etkileyebilir. Açık hava etkinliklerine katılmayı düşünenler, hava tahminlerini takip etmeli. Değişikliklere hazırlıklı olmalılar. Yağışların etkisini en aza indirmek için uygun giysiler seçilmeli. Şemsiye yanınıza alınmalı ve dış mekan aktiviteleri sabah saatlerine planlanmalı.

Mersin'de 14 Ekim Çarşamba günündeki hava durumu ılıman ve hoş bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde beklenen hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarıda geçirilen her anı keyifli kılmak için hava koşularını sürekli takip etmek en akıllıca yöntemdir.

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hava durumu Mersin
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