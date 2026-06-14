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Mersin Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 20 - 27 derece arasında seyredecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden hafif eserek saatte 5 - 8 kilometre hızla esecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Yanınızda şemsiye ve su geçirmez ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Dikkatli olmak ise her zaman gereklidir.

Mersin Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mersin'de, 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 20 - 27 derece arasında kalacak. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 5 - 8 kilometre olacak.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de ıslanmaktan korur. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşır. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekir. Hız limitlerine uyulması önemlidir.

15 Haziran Pazartesi günü hava durumu daha stabil olacak. Hava sıcaklığı 21 - 29 derece arasında kalacak. Güneşli bir gün geçirilmesi bekleniyor. 16 Haziran Salı günü de benzer hava koşulları devam edecek. Hava sıcaklığı yine 21 - 29 derece arasında olacak. Güneşli hava hakim olacak.

Güneşli günlerin tadını çıkarırken dikkatli olmalısınız. Güneş kremi kullanmak zararlı ışınlardan korur. Bol su içmek de önemlidir. Sıcak havalarda aşırı efor sarf etmekten kaçının. Vücudu dinlendirmek faydalı olacaktır.

Mersin'de 14 Haziran Pazar günü değişken hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise daha stabil ve güneşli hava öngörülüyor. Hava koşullarına uygun önlemler alarak konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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