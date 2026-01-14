Mersin Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 14 Ocak 2026 Çarşamba, genellikle parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 6 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 2 derece olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık 7 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 7 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 4 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Rüzgar sabah ve gündüz saatlerinde kuzeyden esecek. Rüzgar hızı yaklaşık 11 kilometre olacak. Akşam ve gece saatlerinde rüzgarın hızı 7 kilometreye düşecektir.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu açık ve parçalı bulutlu olacak. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 10 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 5 derece olacak. 16 Ocak Cuma günü gündüz 11 dereceye çıkacak. Gece ise sıcaklık 6 dereceye ulaşacak. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı 7 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 5 ile 12 derece arasında değişecek. Hava durumu genellikle açık ve parçalı bulutlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Bu nedenle kıyafet seçimi önemlidir. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisi sınırlı olacaktır.