Mersin Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu sağanaklarla geçecek, sıcaklıklar 9 ile 17 derece arasında değişecek. 15 Şubat Pazar günü 10-20 derece, 16 Şubat Pazartesi ise 14-22 derece bekleniyor. Nem oranı %72 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9.9 km/saat olacak. Yağışlı günlerde şemsiyeler, rüzgarlı günlerde ise kapalı alanlar tercih edilmeli. Hava durumu değişikliklerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün 14 Şubat 2026 Cumartesi Mersin'de hava durumu yer yer sağanaklarla geçecek. Hava sıcaklıkları 9 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 9.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 18:21 olarak hesaplandı.

15 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 10 ile 20 derece arasında olacak. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklıkların 14 ile 22 derece arasında olacağı öngörülüyor. 17 Şubat Salı günü sıcaklıklar 10 ile 17 derece arasında değişecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi almanız faydalı olur. Rüzgarlı günlerde ise açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltan yerlerde vakit geçirin.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle öngörülüyor. 14 Şubat Cumartesi yer yer sağanaklar etkili olacak. 15 Şubat Pazar kısmen güneşli geçecek. 16 Şubat Pazartesi bulutlu ve güneşli olacak. 17 Şubat Salı günü yer yer şiddetli sağanaklar bekleniyor.

