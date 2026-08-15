Mersin Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi. Mersin'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32-33 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 22-23 dereceye düşecek. Hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor. Bu sıcaklıklar, Mersin'in Akdeniz ikliminin tipik bir Ağustos gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 29-30 derece civarında olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü ise 30-31 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık kalacak. Yağış olmayacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler tedbir almalı. Gölgelik alanlarda durmak yararlı olacak. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de ihtiyaçtır. Güneşin etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak önemli. Şapka takmak da cilt sağlığını koruyacaktır.

Mersin'de 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli oluyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Güneşin etkilerinden korunmak için gerekli önlemler almak önemlidir. Bu, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirilmesine yardımcı olacaktır.