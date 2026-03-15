Mersin Hava Durumu! 15 Mart Pazar Mersin hava durumu nasıl?

15 Mart 2026 Pazar günü Mersin'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer şiddetli sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 13 derece civarında. Gece sıcaklık ise 9 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 9 km/s civarında seyredecek.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler hazırlıklı olmalı. Şiddetli sağanaklar nedeniyle su geçirmez giysiler giymek önemli. Uygun ayakkabılar da tercih edilmeli. Ani hava değişimlerine karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 16 Mart Pazartesi sıcaklık 17 derece olacak. 17 Mart Salı günü sıcaklık 18 dereceyi bulacak. 18 Mart Çarşamba ise sıcaklık 20 dereceye çıkacak. Bu dönemde hava genellikle bulutlu ve güneşli olacak.

Hava koşullarının daha ılıman olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemi işaret ediyor. Fakat ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli takip etmek planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacak.