HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 15 Şubat Pazar günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 18 derece civarında, gece ise 10 dereceye düşecek. Nem oranı %80, rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 22 dereceye yükselebilir ve çiseleyen yağmurlar görülebilir. 17 ve 18 Şubat günleri ise sıcaklık 16-17 derece arasında değişecek. Yağmurlu günler için şemsiye almak faydalı olabilir.

Mersin Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Mersin'de genellikle güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 18 derece civarında, gece ise 10 derece civarında olacak. Nem oranı %80 civarında ve rüzgar hızı 9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29'dur. Gün batımı saati 18:20'dir.

16 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklığı 22 derece civarına yükselebilir. Nem oranı %84'e çıkacak. Hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak tahmin edilmiştir. Gün doğumu saati 07:29'dur. Gün batımı saati 18:23'tür.

17 Şubat Salı günü, hava sıcaklığı 16 derece civarına düşecek. Nem oranı %84 olarak kalacak. Hafif çiseleyen yağmurlar devam edebilir. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:29'dur. Gün batımı saati 18:23'tür.

18 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Nem oranı %84'e yükselecek. Yağmur ihtimali devam ediyor. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 07:29'dur. Gün batımı saati 18:23'tür.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek günlerde hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Düşük rüzgar hızına sahip günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba karBahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar
Su dolan çukura düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiSu dolan çukura düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenomenlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.