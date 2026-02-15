Mersin Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Mersin'de genellikle güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 18 derece civarında, gece ise 10 derece civarında olacak. Nem oranı %80 civarında ve rüzgar hızı 9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29'dur. Gün batımı saati 18:20'dir.

16 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklığı 22 derece civarına yükselebilir. Nem oranı %84'e çıkacak. Hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak tahmin edilmiştir. Gün doğumu saati 07:29'dur. Gün batımı saati 18:23'tür.

17 Şubat Salı günü, hava sıcaklığı 16 derece civarına düşecek. Nem oranı %84 olarak kalacak. Hafif çiseleyen yağmurlar devam edebilir. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:29'dur. Gün batımı saati 18:23'tür.

18 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Nem oranı %84'e yükselecek. Yağmur ihtimali devam ediyor. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 07:29'dur. Gün batımı saati 18:23'tür.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek günlerde hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Düşük rüzgar hızına sahip günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunmaktadır.