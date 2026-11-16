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Mersin Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'deki hava durumu, mevsim normallerinde ve genel olarak güneşli bir hava hakim. Bugün hava sıcaklığının 20 derece civarında olması, dış mekan aktiviteleri için ideal bir fırsat sunuyor. Ancak akşam saatlerinde hava serinleyeceği için hafif bir üst almak faydalı olabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında değişecek ve biraz yağış bekleniyor. Hava değişimlerini takip etmek, günlerinizi konforlu hale getirecektir.

Mersin Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin’deki hava durumu, mevsim normallerine uygun görünüyor. Bugün, dışarıda geçirdiğiniz her anın tadını çıkarabilirsiniz. Hava sıcaklığı 20 derece civarında. Güneş bolca parlıyor. Bu fırsatı değerlendirip dışarı çıkmayı düşünebilirsiniz. Akşam saatleri geldiğinde hava serinleyebilir. Yanınıza hafif bir üst almanızı öneririz. Bugünkü hava genel olarak güneşli ve keyifli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında olacak. Bugüne göre biraz daha örtücü bir hava bekleniyor. Dış mekan aktivitelerine çıkmadan önce havayı kontrol etmek faydalı olacaktır. Çarşamba günü hava biraz daha serin. Sıcaklık 17 derece civarına düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, soğuk havanın etkilerini azaltır.

Cuma ve sonraki günlerde hafif yağışlı günler geçirebiliriz. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Hafif bir yağmurluk, bu günlerde faydalı olabilir. Havanın değişiklik göstermesi, kıyafet düzenlemeleri yapmanızı gerektirebilir. Hava durumu değişimlerini kontrol etmek, Mersin'deki günlerinizi daha konforlu hale getirir.

Genel olarak Mersin’de hava durumu, dış mekan aktiviteleri için uygun. Ancak çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Serinleyen akşam havalarına hazırlıklı olmak sürekli bir konfor sağlar. Hava durumu tahminleri, bilgilendirici birer rehber niteliğindedir. Güncel durumu takip etmek her zaman iyi bir fikirdir.

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hava durumu Mersin
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