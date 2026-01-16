HABER

Mersin Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve sakin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklığın 0.2 derece olması bekleniyor. Nem oranı %81 iken, rüzgar hızı saatte 11.8 kilometre ölçülmekte. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde serin ve bulutlu devam edecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve trafik kurallarına uymak önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Mersin'de hava durumu sakin ve ılıman. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında. Hissedilen sıcaklık ise 0.2 derece civarında. Nem oranı %81, rüzgar hızı saatte 11.8 kilometre ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı ise 17:50.

17 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 7 ile 13 derece arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 0 ile 9 derece olarak kaydedilecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları -1 ile 6 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları serin ve bulutlu. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabilir. Trafikte dikkatli olunmalı. Görüş mesafesinin azaldığı durumlarda hız sınırlarına uyulmalıdır. Rüzgar saatte 11.8 kilometre olacak. Bu hafif bir esinti oluşturacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Mersin'de 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve sakin geçecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken uygun giyinmek çok önemli. Trafik kurallarına dikkat etmek, güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

