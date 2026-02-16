HABER

Mersin Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 16 Şubat 2026'da artan bulutlarla birlikte 21 dereceye ulaşacak. 17 Şubat'ta beklenen sağanak yağış, 18 Şubat'ta hafif yağmura dönüşecek. Sıcaklık gündüzleri 17 derece, geceleri ise 12 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 5 kilometreye kadar çıkacak. Özellikle yağışlı günlerde dış mekan planlarınızı yaparken uygun kıyafet ve yağmurluk gibi hazırlıklar yapmak önemli.

Zeynel Eren Ölüç

Mersin'de, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 21 derece civarında bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık, 14 ile 21 derece arasında değişecek. Nem oranı %84 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise saatte 5 kilometre civarında hesaplandı. Gün doğumu saat 07:29, gün batımı ise 18:23 olarak belirlendi.

17 Şubat Salı günü sağanak yağış bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü hafif sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklık gündüzleri 17 dereceye, geceleri ise 12 dereceye düşecek. 19 Şubat Perşembe günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıkların 18 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.

Bu dönemlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilebilir. Ayrıca, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olur. Sıcaklıkların 14 ile 21 derece arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek yararlıdır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutar.

Mersin'de hava durumu, önümüzdeki günlerde planlarınızı etkileyebilir. Özellikle yağışlı günlerde hazırlık yapmalısınız. Hava koşullarına uygun hazırlık, gününüzü daha konforlu ve sağlıklı geçirmenize yardımcı olur.

hava durumu Mersin
