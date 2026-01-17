Mersin Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 17 Ocak 2026 Cumartesi. Mersin'de hava durumu değişken bulutlulukla birlikte yaklaşık 15 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %75 olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:52'dir. Gün batımı ise 17:50'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Ocak Pazar günü puslu güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek. 19 Ocak Pazartesi günü de hava durumu puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında seyredecek. 20 Ocak Salı günü yine puslu güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacaktır. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cilt kuruluğuna karşı önlem almak gerekir. Nemlendirici kullanmak ve bol su içmek önemli bir ihtiyaçtır. Rüzgarın etkisiyle açık alanlarda dikkatli olmak gereklidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmesi önerilir.

Mersin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu yüzden planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.