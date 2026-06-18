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Mersin Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava, genellikle güneşli ve sıcak bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27 - 29 derece arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan eserek, 13 kilometre hıza ulaşacak. Yüksek nem oranı ise konforu etkileyebilir. Açık hava etkinliklerinde bol su içmek önemli. 19 - 20 Haziran tarihlerinde şiddetli yağışlar görülebilir. Hava durumunu izlemek, planlar açısından hayati öneme sahiptir.

Mersin Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz, hava sıcaklığı 27 - 29 derece arasında. Gece sıcaklığı ise 21 - 23 derece civarında bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan esecek. Rüzgarın hızı saatte 13 kilometre olacak. Nem oranı ise %66 - %71 arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Bu durum rahatsızlık verebilir. Açık hava aktivitelerinde bol su içmek önemlidir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

19 - 21 Haziran tarihlerinde hava koşullarında bazı değişiklikler beklenmektedir. 19 Haziran Cuma günü, sıcaklık 24 - 28 derece arasında olacak. Gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar görülecek. 20 Haziran Cumartesi günü yağmur ve gök gürültüsü devam edecek. Sıcaklık 20 - 29 derece arasında olacak. 21 Haziran Pazar ise genellikle güneşli geçecek. Sıcaklık 21 - 30 derece arasında bekleniyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. 19 ve 20 Haziran tarihlerinde şiddetli yağışlar olabilir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumu dikkatle izlenmeli. Gerektiğinde planlarda esneklik göstermek akıllıca olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı önlemler almak olumsuz etkileri azaltacaktır.

Mersin'de 18 Haziran Perşembe günü hava genellikle güneşli olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Bu, planların güvenli ve konforlu olmasına yardımcı olacaktır.

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hava durumu Mersin
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