Mersin Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Nisan 2026 Cumartesi. Mersin'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 - 21 derece civarında olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yağışlı koşullar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişken kalacak. 19 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklığı 19 - 20 derece, gece ise 16 - 17 derece olacak. Bu gün hafif yağmurlu koşullar öngörülüyor. 20 Nisan Pazartesi sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Hava koşullarının daha stabil olacağı tahmin ediliyor. 21 Nisan Salı günü gündüz sıcaklığı 20 - 23 derece, gece ise 13 - 14 derece civarında olacak. Bu tarihlerde hava daha güneşli ve stabil geçecektir.

Bu süreçte yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız akıllıca olacaktır. Ayrıca su geçirmez giysiler tercih etmeniz de önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalı ve açık alanlarda çok vakit geçirmemelisiniz. Sıcaklıklar 20 - 25 derece civarında olduğu günlerde hafif, rahat kıyafetler giymelisiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.