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Mersin Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33-34 derece civarında seyrederken, gece ise 24-25 derece tahmin ediliyor. Nem oranının %80'e ulaşması bekleniyor. Bu sıcak hava, yaz mevsiminin özelliklerini yansıtmakta. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Su tüketimi, hafif giysiler ve güneşten korunma gereklidir. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor.

Mersin Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Mersin'de hava durumu oldukça sıcak olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında seyredecek. Gece ise 24 - 25 derece arasında kalacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Mersin'in tipik yaz havasını yansıtıyor.

Mersin'de hava durumu açık ve güneşli. Rüzgarın saatte 3 - 4 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranının %80 civarında olması tahmin ediliyor. Bu koşullar, sıcak havayı daha da hissedilir kılabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 33 - 34 derece olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mersin yazının tipik özelliklerini yansıtıyor.

Sıcak havalarda dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak gereklidir. Güneş koruyucu ürünler de kullanmak önem taşımaktadır.

Ayrıca aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak, Mersin'de 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemler almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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