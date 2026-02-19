HABER

Mersin Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17-18 derece civarındayken, akşam bu değer 14-15 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esip, hızının saatte 7-11 kilometre arasında olması bekleniyor. Nem oranı ise sabah %73, gündüz %54, akşam %65 seviyelerine yükselecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor.

Bugün 19 Şubat 2026 Perşembe. Mersin'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17-18 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14-15 derecelere düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 7-11 kilometre arasında bekleniyor. Nem oranı sabah %73 olacak. Gündüz %54, akşam %65 ve gece %75 seviyelerine çıkacak. Basınç değerleri gün boyunca 1018-1022 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişmeyecek. 20 Şubat Cuma günü sıcaklık 18-19 derece aralığında olacak. 21 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklık 20-21 dereceye çıkacak. Bu dönemde hava yine güneşli kalacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızının saatte 11-15 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı gündüz saatlerinde %54-66 seviyelerinde değişecek. Basınç değerleri ise 1021-1022 hPa civarında seyredecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için etkinlikler planlayabilirsiniz. Rüzgar hızına dikkat etmekte fayda var. Hafif bir ceket almak iyi bir seçenek olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar biraz daha düşük olabilir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanmak keyifli olacaktır. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir zaman.

Mersin
