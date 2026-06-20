Mersin Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, sıcak ve nemli olarak öne çıkıyor. Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtan bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 - 23 derece arasında seyredecek. Bu değerler, Mersin için normalin biraz üzerinde kabul edilebilir.

Hava genellikle güneşli olacak. Ancak günün erken saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, sabah saatlerinde dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21 - 23 derece seviyesinde olacak. Bu, hafif bir mont veya uzun kollu bir üst giymek için uygun bir aralıktır.

Öğle ve öğleden sonra hava sıcaklığı 28 - 30 dereceye yükselecek. Nem oranının artmasıyla birlikte, bunaltıcı bir hava hakim olacak. Bu saatlerde hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak da önemlidir. Bol su içmek, bu sıcak havalarda sağlıklı kalmak için gereklidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda vakit geçirmek veya iç mekanlarda kalmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak geçecek. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 30 - 32 derece civarında olacak. Hava durumu yine genellikle güneşli olacak. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 31 - 33 dereceye ulaşacak. Benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar olabileceği hatırlanmalıdır. Dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Öğle ve öğleden sonra hava sıcaklığı artacak. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca güneş ışınlarından korunmak adına şapka takmak önemlidir. Bol su içmeyi unutmamak da sağlığınız için önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda vakit geçirmek veya iç mekanlarda kalmak faydalı olacaktır.

Mersin'de 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.