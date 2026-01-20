HABER

Mersin Hava Durumu! 20 Ocak Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 20 Ocak 2026 Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Sabah sıcaklık 4 ile 5 derece arasında, öğle saatlerinde ise 9 ile 10 dereceye yükselecek. Nem oranı yüzde 42 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı yaklaşık 12 km/s olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunan Mersin'de ilerleyen günlerde hava koşulları değişecek. 21 ve 22 Ocak tarihleri için uygun giyinmek faydalı olacak.

Taner Şahin

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı günü, Mersin'de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık, sabah saatlerinde 4 ile 5 derece civarında. Öğle ve öğleden sonra 9 ile 10 dereceye yükselecek. Nem oranı ortalama yüzde 42 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı, 12 km/s civarında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 21 ve 22 Ocak tarihlerinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 21 Ocak Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 9 ile 10 derece arasında değişecek. 22 Ocak Perşembe günü hava bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında seyredecek. Bu günlerde uygun giyinmek faydalı olacaktır.

Bugün, güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri planlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarına uygun giyinmeyi unutmayın. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemli olacaktır.

