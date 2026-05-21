Mersin Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Bu yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde yağışların etkisi artacak. Günün en yüksek sıcaklığı 22 derece civarında olacak. En düşük sıcaklığın ise 16 derece olması öngörülüyor. Nem oranı %90'a kadar yükselebilir. Rüzgarın saatte 13 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları ani su baskınları, yıldırım düşmeleri ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almak hayatı kolaylaştırır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 22 Mayıs Cuma günü, hava açık olacak. Sıcaklıklar 23 derece civarına yükselecek. 23 Mayıs Cumartesi günü, kısa süreli bir iki sağanak yağış bekleniyor. Genel olarak sıcaklık 21 derece civarında olacak. 24 Mayıs Pazar günü ise hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 21 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemli. Yağışlı günlerde dışarıda şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Islanmamak için bu tür koruyucu önlemler alınmalıdır.

Mersin’de 21 Mayıs Perşembe günü yağışlı bir hava bekleniyor. Ancak önümüzdeki günler daha sakin geçecek. Hava durumuna uygun hazırlık yapmak olumsuz etkileri en aza indirebilir.