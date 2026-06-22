HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gün içinde sıcaklık 28 ile 30 derece arasında seyrederken, nem oranı %60 ile %70 arasında olacak. Rüzgar, hafif bir şekilde güneyden esecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcağa karşı dikkatli olunmalı. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Açık hava etkinlikleri planlarken uygun önlemler almak önemlidir.

Mersin Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mersin'de 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olarak bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 28 - 30 derece civarında olacak. Nem oranı %60 - %70 arasında değişecek. Rüzgar hafif eserek saatte 10 - 15 kilometre hızla güney yönünden esecek.

Mersin'de açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacak. Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 28 - 30 derece olacak. 24 Haziran Çarşamba günü ise 29 - 31 derece civarında değerler bekleniyor. Nem ve rüzgar koşulları da benzer seviyelerde kalacak.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanımı faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlarken, günün en sıcak saatlerinde aktiviteleri hafifletmek sağlıklı bir tercihtir.

Mersin'de 22 Haziran Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarmak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!
Bir babanın en zor anı! Eve girince kahrolduBir babanın en zor anı! Eve girince kahroldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.