Mersin Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olarak bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 28 - 30 derece civarında olacak. Nem oranı %60 - %70 arasında değişecek. Rüzgar hafif eserek saatte 10 - 15 kilometre hızla güney yönünden esecek.

Mersin'de açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacak. Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 28 - 30 derece olacak. 24 Haziran Çarşamba günü ise 29 - 31 derece civarında değerler bekleniyor. Nem ve rüzgar koşulları da benzer seviyelerde kalacak.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanımı faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlarken, günün en sıcak saatlerinde aktiviteleri hafifletmek sağlıklı bir tercihtir.

Mersin'de 22 Haziran Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarmak mümkündür.