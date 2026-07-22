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Mersin Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 22 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34 derece civarındayken, gece 24-25 derece arasında kalacak. Nem oranı gündüz %60, gece ise %65 düzeyinde olacak. Ayrıca, rüzgar hızı gündüz saatlerinde saatte 4-5 kilometre, gece saatlerinde ise 6 kilometre civarında tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde bu sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması öneriliyor.

Mersin Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mersin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 24-25 derece arasında bekleniyor. Nem oranı gündüz %60, gece %65 civarında olacak. Rüzgarın hızı gündüz saatlerinde saatte 4-5 kilometre olacak. Gece ise rüzgarın hızı 6 kilometre civarında tahmin ediliyor. Bu sıcak ve güneşli hava, Mersin'in tipik Akdeniz iklimini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 33-34 derece civarında olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 31-32 derece arasında seyredecek. 25 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 30-31 derece civarında tahmin ediliyor. Bu dönemde nem oranı gündüz %50-60, gece %60-65 civarında olacak. Rüzgar hızının gündüz saatlerinde saatte 4-5 kilometre olması öngörülüyor. Gece saatlerinde rüzgar hızı 6-8 kilometre civarında bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için dikkat edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu önlemler hem sağlığı koruyacak hem de yazın tadını çıkarmayı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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