Mersin Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mersin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 24-25 derece arasında bekleniyor. Nem oranı gündüz %60, gece %65 civarında olacak. Rüzgarın hızı gündüz saatlerinde saatte 4-5 kilometre olacak. Gece ise rüzgarın hızı 6 kilometre civarında tahmin ediliyor. Bu sıcak ve güneşli hava, Mersin'in tipik Akdeniz iklimini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 33-34 derece civarında olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 31-32 derece arasında seyredecek. 25 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 30-31 derece civarında tahmin ediliyor. Bu dönemde nem oranı gündüz %50-60, gece %60-65 civarında olacak. Rüzgar hızının gündüz saatlerinde saatte 4-5 kilometre olması öngörülüyor. Gece saatlerinde rüzgar hızı 6-8 kilometre civarında bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için dikkat edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu önlemler hem sağlığı koruyacak hem de yazın tadını çıkarmayı sağlayacaktır.