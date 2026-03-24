Mersin Hava Durumu! 24 Mart Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin’de 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 8 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı ise yaklaşık %75 olacak. Rüzgar hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.

Bu hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların tedbirli olması gerekiyor. Sağanak yağmura karşı uygun kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı da önlemler alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Mersin’de hava durumu daha sakin olacak. Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9 ile 14 derece arasında seyredecek. Perşembe ve Cuma günleri ise hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 9 ile 18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta önem taşır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olacaktır.

Mersin’de hava durumu önümüzdeki günlerde ılıman ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem anlamına geliyor. Dışarıda vakit geçirenler açısından keyifli günler bekleniyor.