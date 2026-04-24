Mersin Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin’de 24 Nisan 2026 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 22 derece, gece ise 12 ile 15 derece arasında değişecek. 25 Nisan Cumartesi günü hava bulutlanacak, sıcaklıklar 23 - 26 derece arasında seyredecek. 26 Nisan Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye almak ve su geçirmez giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

24 Nisan 2026 Cuma günü, Mersin’de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Gece ise 12 - 15 derece civarında seyredecek. Bölgenin bazı kesimlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Rüzgar hızı düşük olacak. Nem oranı %50 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Nisan Cumartesi günü, yer yer güneşli bir hava bekleniyor. İlerleyen saatlerde hava bulutlanacak. Gündüz sıcaklıklar 23 - 26 derece olacak. Gece ise 16 - 19 derece arasında değişecek. 26 Nisan Pazar günü, gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıklar 25 - 28 derece olacak. Gece sıcaklığı 14 - 17 derece civarında seyredecek. 27 Nisan Pazartesi günü, bir-iki kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22 - 25 derece arasında olacak. Gece ise 12 - 15 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de önerilmektedir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Sıcaklıkların 20 - 25 derece olacağı günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir.

hava durumu Mersin
