Mersin Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu ılımlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 29 dereceye ulaşacak, geceleri ise 15 dereceye düşecek. Akdeniz İklimi'nin etkisiyle açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Önümüzdeki günlerde ise hava değişecek. 28 Mayıs Perşembe hafif yağmur bekleniyor. Cuma günüyse sıcaklık 23-24 derece arasında olacak. Böylece, hem güneşli hem de yağmurlu günlerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Zeynel Eren Ölüç

Mersin'de 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıklık gösterecek. Akdeniz İklimi'nin etkisiyle hava güzel olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar Mersin'in Mayıs ayı ortalama değerleriyle uyumlu.

Mersin'de hava genel olarak açık olacak. Hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 28 Mayıs Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. 29 Mayıs Cuma günü ise hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23-24 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olabilir. Güneşli günlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız.

Bugün, Mersin'de açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre plan yapabilirsiniz. Hem yağmurlu hem de güneşli günlerin tadını çıkarın.

