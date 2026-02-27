Mersin Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Mersin hava durumu nasıl?

27 Şubat 2026 Cuma günü, Mersin'de hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında olacak. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont almak faydalı olur.

28 Şubat Cumartesi günü, sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu. 1 Mart Pazar günü, sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. Hava güneşli veya parçalı bulutlu olacak. 2 Mart Pazartesi günü, sıcaklık 6 ile 14 derece olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız iyi olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı için önemlidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar koruyucu önlemler almanıza gerek kalmayacaktır.

Mersin'de 27 Şubat Cuma günü muhtemel sağanaklar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Güneşli günler artacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş koruyucu kullanmak rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.