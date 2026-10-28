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Mersin Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu genel olarak 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Parçalı bulutlu olan bu hava, açık havada vakit geçirmek için ideal. Hafif rüzgâr, havayı ferah tutarken ani sıcaklık değişimlerine dikkat etmek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde de 19 ile 23 derece arasında ılık bir hava bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecekler için şemsiye ve uygun kıyafet bulundurmak önemli. Sonbahar güneşinin tadını çıkarabilirsiniz.

Mersin Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mersin'deki 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, sonbahar hissiyatı taşıyor. Bugünkü gözlemlere göre, hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Günün başındaki hafif serinlik, gün ilerledikçe kayboluyor. Güneşin çıkmasıyla birlikte hoş bir ısınma meydana geliyor. Bu tür hava durumu, açık havada vakit geçirmek için ideal. Kafe ve restoranlarda dış mekanlarda oturmak keyifli bir deneyim sunuyor. Sonbahar güneşinin tadını çıkarmak için harika bir fırsat.

Bugünün hava durumu hakkında sorularınız varsa, moderate bir hava bekleniyor. Mersin sahil şehri olduğu için hafif bir rüzgâr alıyor. Bu rüzgâr, havanın ferah kalmasına katkıda bulunuyor. Fakat, gün içinde ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Dolayısıyla, kıyafet seçimi konusunda dikkatli olmak faydalı. Hafif bir ceket ya da hırka bulundurmak iyi bir fikirdir. Böylece, soğuk havaya karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu tahminleri oldukça olumlu. Mersin’de sıcaklıkların 19 ile 23 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu kalacak. Ancak, aralıklı olarak yağışlı günler de olabilir. Bu durum, dışarıda bulunmak isteyenler için sorun yaratabilir. Açık hava etkinlikleriniz varsa, şemsiye bulundurmakta fayda var. Ayrıca hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmak için kıyafetlerinizi ona göre ayarlamak akıllıca olacaktır.

Sonbahar aylarında Mersin'deki hava genellikle ılık ve rahatlatıcıdır. Ancak aniden ortaya çıkan hava koşulları sürpriz yaratabilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Gün için en uygun kıyafetleri seçmek gerekir. Yanınıza bir şemsiye almanız, gününüzü daha konforlu geçirebilir. Hava koşullarına uygun bir planlama ile Mersin’deki bu güzel sonbahar günlerinden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

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hava durumu Mersin
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