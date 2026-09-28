Mersin Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin, 28 Eylül 2026'da ılık ve güneşli bir hava ile karşılaşıyor. Hava durumu, dışarıda yürüyüş yapmayı düşünenler için mükemmel. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Öğleden sonra ise bu sıcaklık 22 dereceye yükseliyor. Mersin'deki nem oranı ise %60 seviyelerinde. Bu durum, havayı ferah tutuyor. Güneşin parladığı bu günde, dışarıda olanların koruyucu ürünler kullanması gerekiyor. UV ışınları, öğle saatlerinde etkisini artırıyor.

Mersin'de hava durumu güzelken, önümüzdeki günlerde daha değişken bir hava bekleniyor. Özellikle yarın havada değişiklikler olacak. Gündüz sıcaklığı düşerken, akşam serin rüzgârlar etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 19 - 21 derece arasında değişecek. Akşam ise sıcaklık 17 derecelere inebilir. Bu, gece saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum.

Hava durumu birlikte hafif yağışlar da bekleniyor. Bu yağışlar doğayı canlandıracak. Dışarıda olanların dikkatli olması gerekiyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkmadan önce şemsiye almak iyi bir fikir. Eğer yürüyüş yapacaksanız, uygun ayakkabılar giymelisiniz. Zemin kayganlaşabilir. Ani sıcaklık değişimleri nedeniyle hafif kat kat giysiler tercih etmeniz de sağlık açısından faydalıdır.

Mersin, yazın sonlarına yaklaşırken güzellikler sunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişimleri ile aktivitelerinizi planlamalısınız. Gün ışığından yararlanmak için uygun saatlerde dışarıda olmalısınız. Bugünkü hava durumu, keyifli bir gün geçirmeniz için uygun. Dikkatli olmak şartıyla doğanın tadını çıkarabilirsiniz.