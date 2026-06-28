Mersin Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 24 ile 33 derece arasında değişecek. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 13 km civarında seyredecek. Mersin'de bugünkü hava durumu bu şekilde gözlemlenecek.

Gelecek günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 24 ile 33 derece arasında olacak. 30 Haziran Salı günü ise 24 ile 32 derecelik sıcaklıklar öngörülüyor. Her iki gün de bol güneş ışığı altında geçecek.

Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınları gün ortasında daha yoğun olacak. Güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasını sağlar. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek de sağlığınız için faydalıdır.