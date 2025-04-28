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Mersin hava durumu 28 Nisan Pazartesi! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 28 Nisan Pazartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Bugün Mersin'de hava bulutlu ve güneşli geçecek.

Mersin hava durumu 28 Nisan Pazartesi! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Mersin'de 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakındır. Ayrıca, bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

29 Nisan Salı günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 21°C, gece 13°C seviyelerinde olacak. 30 Nisan Çarşamba günü hava daha bulutlu geçecek. Bu gün sıcaklıklar gündüz 23°C, gece 15°C civarında seyredecek. 1 Mayıs Perşembe günü ise sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 13°C olacak.

Mersin'in Nisan ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüz 18°C, gece 11°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 32 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı ise 4'tür. Nisan ayında nem oranı genellikle %70 civarındadır.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerindeki yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmek açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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