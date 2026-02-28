HABER

Mersin Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu 28 Şubat 2026 tarihinde ılımandır. Gündüz sıcaklıklar 13-14 derece arasında, akşam ise 12-13 derece olarak beklenmektedir. Rüzgar güneyden hafif esecek ve nem oranı %60-75 arasında değişecektir. Önümüzdeki günlerde de, Pazar günü kısmen güneşli, pazartesi ve salı günleri ise puslu ve güneşli hava öngörülmektedir. Çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Dışarıda aktiviteler için uygun hava şartları sunulmaktadır.

Simay Özmen

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Mersin'de hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 12 - 13 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 10 - 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %60 - %75 arasında değişecek. Bu koşullar, Mersin'de ılıman ve keyifli bir hava durumu sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 1 - 3 Mart 2026 tarihleri arasında hafif değişiklikler bekleniyor. Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 13 - 14 derece civarında seyredecek. Pazartesi günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklık 14 - 15 derece arasında olacak. Salı günü hava yine kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 - 15 derece civarında devam edecek. Çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün de 14 - 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve değişken olacağı öngörülüyor. Dışarı çıkarken sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır. Çarşamba günü beklenen sağanak yağış için yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var. Genel olarak, Mersin'de hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

hava durumu Mersin
