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Mersin Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 29 Ekim 2026 tarihinde ılıman hava koşulları hakimdir. Sıcaklık gün içinde 22 dereceye kadar yükselebilirken akşam saatlerinde 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Güneşli ve açık bir gün geçirebilmek için sahil kenarında yürüyüş yapmak fırsat yaratacak. Ancak, gün içinde yer yer bulutlar görülebilir ve hafif yağışlar öngörülmektedir. Hava koşullarına göre plan yaparak dışarıda zaman geçirmeniz önerilir.

Mersin Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mersin'de, 29 Ekim 2026 tarihinde hava durumu ılımandır. Şu an hava sıcaklığı 20 derece civarındadır. Gün içinde sıcaklık 22 dereceye çıkabilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecekseniz, bu sıcaklık değişimlerini göz önünde bulundurmalısınız. Mersin'deki hava genel olarak güneşli ve açıktır. Gün boyunca yer yer bulutlar görülebilir. Bu bulutların zaman zaman hafif yağışlara dönüşmesi öngörülmektedir.

Mersin'deki bu ılıman hava, sonbaharın güzel bir örneğidir. Sahil kenarında yürüyüş yapmak isteyenler için harika bir fırsattır. Güneş altında keyifli saatler geçirmek mümkündür. Hafif bir rüzgar, doğanın tadını çıkarmak için idealdir. Dışarı çıkarken bazı hafif katmanlar giymek iyi bir fikir olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Rahat hissetmek için bir ceket almanız akıllıca olacaktır.

Gelecek günlerde Mersin'deki hava durumu değişebilir. Hafta sonu sıcaklıklar 18 ila 21 derece arasında olabilecektir. Bazı günlerde yerel yağışların etkili olabileceği öngörülmektedir. Plan yaparken hava tahminlerini dikkate almak faydalıdır. Dışarıda etkinlik yapmayı düşünüyorsanız, hava şartlarının değişeceğine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Yağışların etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Mümkünse kapalı alanlara yönelmek, olumsuz hava koşullarından sizi korur. Uzun süre güneş altında kalmamalısınız. Su tüketimini artırmak sağlığınız açısından önemlidir. Hafta sonu yürüyüş planlarınızı yaparken esnek bir program izlemek faydalı olacaktır.

Mersin'de 29 Ekim 2026 tarihinde hava oldukça güzel görünmektedir. Yine de hava durumunu yakından takip etmek yararlı olacaktır. Önümüzdeki günlerin hava raporlarını izlemek, planlamalarınızı kolaylaştırabilir. Olumsuz sürprizlerle karşılaşmamak için önlem almanız önemlidir.

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hava durumu Mersin
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