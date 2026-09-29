Mersin Hava Durumu! 29 Eylül Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu bugün ılımandır. Yaz sıcakları geride kalmıştır. Sonbahar döneminde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişmektedir. Güneş ışıkları Mersin'in güzel sokaklarını ısıtmaktadır. Mersin'in deniz kenarı konumu nedeniyle nem oranı yüksektir. Gün içinde hafif serinlik hissetmeniz mümkündür. Sabah saatlerinde ise hava biraz daha soğuktur. Gün boyunca güneşli bir hava beklenirken, akşam saatlerinde bulutlu olabilir.

Mersin'deki deniz suyu sıcaklığı oldukça tatmin edicidir. Denize girmek isteyenler için su sıcaklığı 24 ile 26 derece arasındadır. Bu, Mersin’in güney kumsallarında tatil havası yaşanabileceği anlamına gelir. Denizde zaman geçirenler, güneşin tadını çıkarabilirler. Hafif rüzgar, serinletici bir etkiye sahiptir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Sıcaklık değerlerinde bir düşüş beklenmektedir. Özellikle Cuma günü sıcaklık 18 dereceye gerileyebilir. Bu dönemde daha fazla bulutlu hava olabilir. Yolculuk planlarınız etkilenebilir. Dışarıda bulunanların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması önemlidir. Uzun süre dışarıda kalacak olanlar için hafif bir ceket almak akıllıca olacaktır.

Düşük sıcaklık ve artan nem nedeniyle akşam saatlerinde kaymalara dikkat etmek gerekir. Eylül ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Mersin'de hava koşulları değişkendir. Özellikle sürücüler ve yayaların tedbirli olmaları önerilir.

Mersin'deki hava durumu, ılıman ve güneşli bir gün sağlamaktadır. Ancak önümüzdeki günlerde daha serin ve bulutlu hava beklenmektedir. Mersin’in doğal güzelliklerinden faydalanmak isteyenler için dikkatli olmak önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalısınız. Mersin’in havası her gün sürprizler sunabilir.