Mersin Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

29 Haziran Pazartesi 2026'da Mersin'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık gündüz 29 ile 33 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 24 ile 26 derece civarında seyredecek. Nem oranı %54 ile %67 arasında olacak. Rüzgar hızı 3 ile 4 km/saat civarında, genellikle güneyden esecek. Yağış beklenmiyor.

30 Haziran Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29 ile 32 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı 23 ile 24 derece olacak. Nem oranı %56 ile %67 arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 3 ile 4 km/saat civarında olacak. Rüzgar yine güney yönünden esecek. Yağış beklenmiyor.

1 Temmuz Çarşamba günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28 ile 31 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 24 ile 25 derece olacak. Nem oranı %64 ile %76 arasında kalacak. Rüzgar 3 ile 4 km/saat arasında esecek. Rüzgar yönü güney olacak. Yağış beklenmiyor.

2 Temmuz Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 28 ile 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 24 ile 25 derece değişecek. Nem oranı %72 ile %80 arasında seyredecek. Rüzgar 3 ile 4 km/saat hızla esecek. Rüzgar yine güney yönünde olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Denize girebilir veya doğa yürüyüşleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının etkili olacağını unutmayın. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi koruyacaktır. Ayrıca bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumalısınız. Rüzgar hafif olacağı için hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken bunu göz önünde bulundurmalısınız.