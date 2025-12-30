Mersin Hava Durumu! 30 Aralık Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 30 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları ılıman olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 11 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgar hızı saatte 13 kilometre civarında olacak. Nem oranı yaklaşık %70 olacak. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı saati ise 17:33 olarak bekleniyor.

Bu ılıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklıklar 8 ile 9 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 ile 10 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 ile 8 derece arasında kalacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 1 Ocak 2026 Perşembe günü sıcaklık 1 ile 11 derece arasında değişecek. Daha sıcak bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek iyi bir fikirdir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak koruyucu olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.