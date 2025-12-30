HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 30 Aralık Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 30 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları ılıman geçecek. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak ve rüzgar hızı saatte 13 kilometreye ulaşacak. Nem oranı %70 civarında olmakla birlikte, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu günlük hava koşulları uygun bir seçenek sunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek, bu yüzden giyinmeye dikkat edilmesi önemlidir.

Mersin Hava Durumu! 30 Aralık Salı Mersin hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Mersin'de 30 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları ılıman olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 11 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgar hızı saatte 13 kilometre civarında olacak. Nem oranı yaklaşık %70 olacak. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı saati ise 17:33 olarak bekleniyor.

Bu ılıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklıklar 8 ile 9 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 ile 10 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 ile 8 derece arasında kalacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 1 Ocak 2026 Perşembe günü sıcaklık 1 ile 11 derece arasında değişecek. Daha sıcak bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek iyi bir fikirdir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak koruyucu olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırtına alarmı! Sefer iptalleri peş peşe geliyorFırtına alarmı! Sefer iptalleri peş peşe geliyor
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısıUyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.