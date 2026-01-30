HABER

Mersin Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Mersin hava durumu nasıl?

30 Ocak 2026 Cuma günü, Mersin'de serin ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında değişecek. 31 Ocak Cumartesi ise hafif yağmur ve 10-12 derece sıcaklık yaşanacak. 1 Şubat Pazar bulutlu, sıcaklık 12-15 derece olacak. 2 Şubat Pazartesi hafif yağmur ve 9-15 derece sıcaklık öngörülüyor. Bu şartlarda su geçirmez kıyafetler ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumada büyük önem taşıyor.

Devrim Karadağ

30 Ocak 2026 Cuma günü, Mersin'de hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişecek. Bugün Mersin'de hava durumu bu nedenle yağmurlu ve serin.

Önümüzdeki günler için hava durumu değişkenlik gösterecek. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Bu gün sıcaklığın 10 ile 12 derece arasında olacağı öngörülüyor. 1 Şubat Pazar günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklığın 12 ile 15 derece arasında seyretmesi planlanıyor. 2 Şubat Pazartesi ise hafif yağmurla birlikte sıcaklık 9 ile 15 derece arasında olacak.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önem kazanıyor. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Hava sıcaklıkları serin olduğunda kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez montlar kullanılabilir. Bu önlemler Mersin'de hava koşullarına karşı hazırlık sağlamaya yardımcı olacaktır.

